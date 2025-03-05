Предприятие построят из сэндвич-панелей горизонтальной и вертикальной раскладки с применением профлиста. «Здание получит выразительный динамичный облик за счет цветовой гаммы и интересных деталей фасадов. В проекте используют контрастные оттенки — белый, черный и красный, а оконные проемы подчеркнут объемными элементами», описали проект в Москомархитектуре. Общая площадь строения — 4,6 тысяч квадратных метров.

Участок город сдал в аренду еще в 2023 году. На торги пришёл один участник ООО «Рента». В феврале этого года инвестору выдано разрешение на строительство. Оно действует до апреля 2026 года. В здании разместят, в числе прочего, офисные кабинеты, зоны конструкторских бюро, научные мастерские, склад.

Застройщик скоро выйдет на стройплощадку, сообщили в префектуре. Сейчас на участке растут деревья, летом это зелёная местность.