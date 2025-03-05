Для самых проблемных канализационно-насосных станций (КНС) установили измельчители, которые помогут справляться с засорами насосов. Без них насосы переставали работать и содержимое канализации регулярно выливалось на поверхность и текло по дорогам поселка, в том числе вдоль новой школы.

В технологических нарушениях в системе КНС в Голубом глава Солнечногорска Михальков обвинил застройщика, который допустил их ещё на этапе возведения ЖК. В частности, неправильный монтаж и отсутствие приёмных резервуаров. Кто же это принял в эксплуатацию дома с негодной КНС, Михальков не уточнил. Другие причины «изливов» канализации на поверхность — износ оборудования. Эксперты учли все проблемы и решат их при реконструкции.