Для самых проблемных канализационно-насосных станций (КНС) установили измельчители, которые помогут справляться с засорами насосов. Без них насосы переставали работать и содержимое канализации регулярно выливалось на поверхность и текло по дорогам поселка, в том числе вдоль новой школы.
В технологических нарушениях в системе КНС в Голубом глава Солнечногорска Михальков обвинил застройщика, который допустил их ещё на этапе возведения ЖК. В частности, неправильный монтаж и отсутствие приёмных резервуаров. Кто же это принял в эксплуатацию дома с негодной КНС, Михальков не уточнил. Другие причины «изливов» канализации на поверхность — износ оборудования. Эксперты учли все проблемы и решат их при реконструкции.
Установленные измельчители позволят улучшить работу насосов и снизить риск засоров, говорят в администрации Андреевки и надеются, что «изливы канализационных стоков на рельеф больше не повторятся».
Но одной надежды мало — одновременно в администрации просят жителей не выкидывать в канализацию бытовой и строительный мусор, средства личной гигиены, тряпки, наполнители кошачьих туалетов, средства контрацепции и т. д.
Установка измельчителей — это промежуточный этап «больших ремонтных работ» по реконструкции КНС в Голубом, которые Михальков обещал провести в течение 2025 года. Чтобы начать решать проблему потребовались годы мучений местных жителей и угроза взяться за дело от Следственного комитета.