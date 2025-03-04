Дорога начнётся в районе метро «Войковская» и станции МЦК «Балтийская» и пойдет до Сити (3-я Магистральная улица) и НПО им. Хруничева (на другом берегу реки).
Длина трассы составит 22 километра, на этом участке будет семь развязок, включая развязки с Ленинградским и Хорошевским шоссе и с Северо-Западной хордой, а также будут построены мосты через Москву-реку и пути МЦК.
Концессионное соглашение подпишут в мае, а строительство трассы планируют завершить за шесть лет (то есть к 2031 году). Общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 154 миллиарда рублей. Сколько будет стоить проезд по новой дороге, пока не сообщается.
Возможно, это дорогу свяжут и с планируемым дублером Ленинградки, который пройдет от улицы Дыбенко и фактически до ТТК — в этом году для него подотовят проект планировки.
Ещё одну платную дорогу построят на юге Москвы — от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта.