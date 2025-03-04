Концессионное соглашение подпишут в мае, а строительство трассы планируют завершить за шесть лет (то есть к 2031 году). Общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 154 миллиарда рублей. Сколько будет стоить проезд по новой дороге, пока не сообщается.

Возможно, это дорогу свяжут и с планируемым дублером Ленинградки, который пройдет от улицы Дыбенко и фактически до ТТК — в этом году для него подотовят проект планировки.

Ещё одну платную дорогу построят на юге Москвы — от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта.