Вакцинацию проводит зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания начинается в январе после праздников и продолжится до середины октября.
Смотрите расписание на март в группах микрорайонов (в закрепленных сообщениях):
- микрорайон 1
- микрорайон 2
- микрорайон 3
- микрорайон 5
- микрорайон 6
- микрорайон 9
- микрорайон 10
- микрорайон 12
- микрорайон 14
- микрорайон 15
- микрорайон 16
- микрорайон 20.
Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).
Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73
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