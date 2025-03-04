«По результатам экспертизы подтверждено нарушение сроков ожидания медпомощи […] по итогам к организации будут применены финансовые санкции», пишут пациенту из страховой компании «Согаз-мед» и добавляют, что попросили администрацию поликлиники «содействовать в получении необходимой медицинской помощи».

Жалобу в страховую жительница Зеленограда написала прямо в поликлинике: «Мне терапевт сказал: УЗИ через месяц будет, я в коридоре написала в страховую и через неделю запись уже была».

Такой лайфхак применяют и другие пациенты: «Жену записали только после звонка в страховую компанию, те, видимо, позвонили главврачу — так через несколько дней появилась запись к лор-врачу через две недели. До этого, с января месяца не могли записаться», — рассказал другой пациент.

Обращаться в страховую советуют и в Московском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Если возникли трудности или отказ в предоставлении бесплатной медпомощи по полису ОМС, вы можете обратиться к главному врачу, его заму или заведующему отделением в поликлинике.

Если на уровне поликлиники проблему решить не удалось, необходимо устно либо письменно обратиться в страховую компанию, оформившую ваш полис ОМС. В каждой страховой компании работают представители, задача которых — сопровождение граждан на всех этапах оказания медицинской помощи и защита их прав, говорят в МГФОМС.

А права зеленоградских пациентов частенько нарушаются — взять хотя бы невозможность записаться на прием к офтальмологу, оториноларингологу, а иногда к другим врачам. Департамент здравоохранения оправдывается, что один врач на больничном, другом на учебе, третьего просто нет, но это не должно быть проблемой пациента.

Узнать, какая страховая оформила ваш полис ОМС и контакты страховых компанию можно на сайте МГФОМС (ссылка в первом комментарии) или в справочной 8-495-952-93-21 либо 8-800-250-11-41 с 8:00 до 20:00 по рабочим дням.