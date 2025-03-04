Основа концепции ресторанов «Сыроварня» — использование фермерских продуктов и собственное производство мягких сыров, которые являются основой меню — их добавляют во многие привычные блюда — от закусок и супов до салатов и даже десертов. В ресторане обещают лавку с продажей продукции навынос.

В зеленоградском ресторане в здании бывшего универмага (Савелкинский проезд, 10) будет 150 посадочных мест, отдельный вход, работать он будет с 12 часов до полуночи. Средний чек — 3500. Открытие планируется в мае.