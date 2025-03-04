По всей стране с 10:30 до 12:00 зазвучат сирены и громкоговорители, в эфире общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем!», сообщили в МЧС России.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, заблаговременно установить на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» или аналогичные региональные (например, «112 МО») для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

Будут ли проводить проверку непосредственно на территории Москвы, Зеленограда и окрестных областей, неизвестно. Такую проверку проводят два раза в год.