По всей стране с 10:30 до 12:00 зазвучат сирены и громкоговорители, в эфире общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем!», сообщили в МЧС России.
В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, заблаговременно установить на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» или аналогичные региональные (например, «112 МО») для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.
Будут ли проводить проверку непосредственно на территории Москвы, Зеленограда и окрестных областей, неизвестно. Такую проверку проводят два раза в год.
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