Один из них сел за руль машины, а другой прицепился к ней сзади — и покатился за едущей машиной. Видео их ночного проезда по улице Лётчицы Тарасовой снял житель 20-го микрорайона.

Такие покатушки могут закончиться плохо. Несколько случаев, когда в машине привязывали тюбинг, заканчивались гибелью катающегося — он попадал под другую машину или врезался в препятствие.