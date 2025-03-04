Мы запустили опрос после того, как жители 14-го микрорайона повестили баннер с фотографиями местных участников СВО в своем дворе, а управа попросила снять баннер, пообещав в будущем сделать для этого стенд. Жители сами запустили свой опрос — о постоянном стенде прямо в их дворе: за это проголосовали 82% (из почти двухсот участников).

Где ставить такой мемориал, непонятно. Когда речь шла о фотографиях участников СВО, некоторые предлагали использовать существующие «доски почета» — они есть в каждом районе и общегородская, возле префектуры. На каждой место под 10-12 фотографий, которые периодически меняют.

Есть и существующие мемориалы: например, «Солдатские звезды» возле кладбища на ВКЗ, посвященный зеленоградцам, погибшим на афганской войне. Есть памятник зеленоградцам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время в парке «Ровесник» в пятом микрорайоне — по смыслу он подходит.

Каким может быть новый мемориал и где его можно расположить, пока непонятно. Непонятен и его размер, ведь нет даже официальных данных и количестве зеленоградских участников СВО. Например, в братской могиле под «Штыками» захоронено больше 700 человек (известно 272 имени), в афганской войне участвовали 563 зеленоградца, восемь из них погибли.

Как бы там ни было, установку монументов в Москве согласуют Москомархитектура, департамент культурного наследия и Мосгордума (комиссия по монументальному искусству). Если есть несколько эскизов памятника, проводится выставка всех вариантов, параллельно идёт общественное обсуждение проектов, после этого жюри выбирает лучший вариант.

Окончательное решение об установке или отказе от нее остается за Мосгордумой. Как относится к идее монумента участникам СВО зеленоградский депутат Андрей Титов и в местной администрации, пока неизвестно — спросим и вернемся с ответом.