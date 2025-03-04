Также задержали работника частного медцентра в Московской области и роженицу, которая согласилась продать ребенка.

По версии следствия, супруги нашли женщину на последнем сроке беременности и врача, которая дала роженице паспорт новой матери и препарат, который спровоцировал у девушки преждевременные роды. Затем врач вызвала «скорую», сообщив ложные сведения о роженице — таким образом она родила мальчика под паспортными данными покупательницы. При выписке из больницы с новорожденным женщина передала его покупателям. А ей перевели оплату за ребенка на карту. После этого всех и задержали.

Возбуждено уголовное дело о торговле людьми с использованием поддельных документов в отношении беспомощного несовершеннолетнего (пункты б, д, з части 2 статьи 127.1 УК). Обвиняемые арестованы. Наказание по этой статье от трёх до десяти лет лишения свободны. Ребенок находится в одной из областных больниц.

Врачу заплатили 150 тысяч, роженице, гражданке одной из стран Центральной Азии — 10 тысяч и женские сапоги. Как сотрудники полиции узнали о готовящемся преступлении, неизвестно. О том, что покупатели из Зеленограда сообщило издание «360», по данным которого 39-летняя жена и её 45-летний муж решились на преступление после рождения собственного ребенка, который вскоре умер.