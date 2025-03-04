Первый ПВЗ в корпусе 514 работает уже давно, а недавно по соседству открылся ещё один — в помещении почты. Между входами несколько десятков метров — вывески даже помещаются на одну фотографию.

Между ПВЗ сразу началась тихая конкуренция. Первый в объявлении на входе сообщил, что в новом ПВЗ нет примерочных (сейчас уже есть), а также «другой» график работы (читай — «неудобный»). И посоветовал внимательно выбирать адрес доставки при заказе, чтобы он приехал в ПВЗ «который вам удобен».

Похожим образом — в одном здании и примерно в сорока метрах друг от друга — расположены «Пятёрочки» в корпусе 117.