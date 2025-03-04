Помещения для них появились в поликлинике после капитального ремонта, они расположены на первом этаже. Но аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии будут введены в эксплуатацию позже, когда именно, не уточнят. Пока эти исследования по-прежнему будут проводить в здании больницы (Каштановая аллея, дом 2с2)

Поликлиника в корпусе 2042 открылась сегодня после капитального ремонта. Туда же вернулся круглосуточный взрослый травмпункт. Однако эндоскопические исследования (гастроскопия, колоноскопия) пока проводят в здании больницы.

Перекрепляться пациентам этой поликлиники не нужно. Их данные сохраняются и переносятся автоматически. Уточнить необходимую информацию, записаться на прием или распечатать талон можно на первом этаже на стойке информации. При записи обращайте, пожалуйста, внимание на адрес поликлиники и номер кабинета.