Житель обратился в организацию, поставляющую тепло в дома, с просьбой отключить отопление, так как на улице установилась плюсовая температура.

По правилам решение о завершении отопительного периода принимает мэрия после пяти дней подряд со средней температурой +8 градусов — до этого ещё далеко.

Однако, если в вашем доме уже слишком жарко, вы можете попробовать ускорить отключение тепла через обращение на горячую линию МОЭК 8-495-539-59-59.