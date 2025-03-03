Похоже, просьбы жителей, которые они высказывают на субботних обходах и которые легко исполнить, отрабатывают в приоритетном порядке. Непонятно только, почему надо ждать личных встреч с главой управы. Раньше мы сообщали, как оперативно управа решили проблему с шумом от вентиляции соседнего ресторана.

Можно было бы сказать, что жители сами молчат о своих проблемах, но в случае с ограждениями контейнерных площадок, которые загораживают обзор, ГИБДД с управами сообщали, что сами осматривают дворы в поисках таких опасных мест, не дожидаюсь обращений жителей или аварий. Получается, здесь плохо смотрели.