«Выполнили мою просьбу на одном из прошлых обходов с управленцами — обрезали фрагмент ограждения мусорной площадки, который загораживал обзор для пешеходов и водителей», — сообщила соседям 8-го микрорайона местная жительница Наталья и добавила, что раньше пешеходам приходилось постоянно «выглядывать» из-за забора, не едет ли машина.
Похоже, просьбы жителей, которые они высказывают на субботних обходах и которые легко исполнить, отрабатывают в приоритетном порядке. Непонятно только, почему надо ждать личных встреч с главой управы. Раньше мы сообщали, как оперативно управа решили проблему с шумом от вентиляции соседнего ресторана.
Можно было бы сказать, что жители сами молчат о своих проблемах, но в случае с ограждениями контейнерных площадок, которые загораживают обзор, ГИБДД с управами сообщали, что сами осматривают дворы в поисках таких опасных мест, не дожидаюсь обращений жителей или аварий. Получается, здесь плохо смотрели.