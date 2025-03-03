В субботу вечером 19-летний пострадавший шел вдоль дома по Трёхсвятской улице. Человек с ножом подбежал к нему со спины, ударил три-четыре раза и убежал. Пострадавший снял рюкзак, куртку и лёг на землю. Прохожие вызвали полицию и скорую.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии, напавшего ищут, сообщили в прокуратуре и добавили, что нападение произошло из-за конфликта на работе. Канал Mash уточняет: оба мужчины вместе охраняли частный дом, пока напавшего не уволили — из-за этого случился конфликт.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.