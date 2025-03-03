«Экраны украшают территорию, знакомят с интересными фактами и мотивируют к работе — каждый день на них будут появляться новые слова вдохновения и поддержки для работников и партнеров», — говорят в «Технополисе Москва».

Они считают, что такие маленькие детали создают атмосферу командного духа.