«Что делать в таких случаях, — спрашивали соседи. — Может, вызывать спасателей?» Предположили, что хозяева кошки не знают, что она сбежала. Между тем поднявшая тревогу Майрам уже добежала до квартиры, но никого не было дома.

Затем нашли контакты хозяев, написали им, но они не отвечали на звонок. Тем временем, позвонили в МЧС, те приняли заявку.

Через два часа в чате откликнулись хозяева: «Наша кошка, уже едем домой». Опубликовали скриншот из приложения такси — ехать до дома им было девять минут — и сообщили, что кошку зовут Булочка.