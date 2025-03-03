«Люди, срочно! Кто из первого подъезда корпуса 424а? В квартире на девятом этаже кошка за окном», — написала в чате 4-го микрорайона Майрам около полудня в воскресенье.
«Что делать в таких случаях, — спрашивали соседи. — Может, вызывать спасателей?» Предположили, что хозяева кошки не знают, что она сбежала. Между тем поднявшая тревогу Майрам уже добежала до квартиры, но никого не было дома.
Затем нашли контакты хозяев, написали им, но они не отвечали на звонок. Тем временем, позвонили в МЧС, те приняли заявку.
Через два часа в чате откликнулись хозяева: «Наша кошка, уже едем домой». Опубликовали скриншот из приложения такси — ехать до дома им было девять минут — и сообщили, что кошку зовут Булочка.
«Булочка, держись, скоро хозяин приедет!» — переживали в чате. Ещё через десять минут хозяин опубликовал фотографию спасенной кошки — уже дома.
«Как же хорошо, что мы живём во времена когда есть интернет», «Хорошо, что есть неравнодушные люди, которые замечают, что происходит вокруг», — говорили соседи в чате и посоветовали хозяину поставить сетку на окно, чтобы Булочка снова не сбежала.