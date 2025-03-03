Аттестация водителей такси стала обязательной с 1 марта. Водителей, которые не успели пройти аттестацию, ограничили к доступу к заказам.

«Ежедневно в Москве работают около 90 тысяч водителей такси, а тестирование уже успешно прошли более 120 тысяч таксистов. Благодаря этому на линии работает достаточное количество водителей», — сказали в мэрии, но попросили службы заказа такси постоянно следить за ценами на поездки и не допускать их завышения.

Аттестация проверяет только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси — знание правил перевозок, порядок действия при ЧС и знание ключевых объектов в городе.

«Нехватки водителей из-за аттестации мы не наблюдаем, аттестация не занимает много времени и большинство водителей уже успешно справились с тестом», — сказали в Яндекс Go.