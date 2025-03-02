Такие предупреждения стали появляться в чатах некоторых микрорайонов. Причина — внезапные ямы, которые выпиливают для локального ремонта асфальта. Вот только ямы делают, а ремонта нет. Так они и стоят неогороженнымы — вчера не было, сегодня есть — в темноте легко споткнуться и упасть.
Что мешает заделать яму сразу непонятно. Иногда это объясняют тем, что асфальт берут сразу «оптом», а не на каждую яму. Когда мест для ремонта накапливается достаточно количество — привозят асфальт и заделывают. Так ли это на самом деле, неизвестно — ведь есть другие технологии.
Как бы там ни было, сохраняйте бдительность — новая яма может появиться внезапно и где угодно: на тротуаре, в проезде, на спуске с лестницы, у выхода из подъезда.
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