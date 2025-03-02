Эту меру Михальков назвал в числе других «важных решений, которые сделают Солнечногорский округ ещё лучше». Будут ли переименовывать проходящую рядом с площадью Советскую улицу, пока неизвестно.

В сквере возле площади уже есть три памятника защитникам отечества — павшим во время Великой Отечественной войны, во время локальных войн (Афганистан и Северный Кавказ) и в СВО.

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Кстати, Центральная площадь Зеленограда, которая находится между ДК и префектурой, тоже нуждается в переименовании. Эта площадь (сейчас фактически безымянная) часть большого архитектурного комплекса — от дома «Флейты» до «клюшек» на другой стороне пруда — с нетиповой застройкой в стиле модернизма, которую задумал и реализовывал архитектор Игорь Покровский, под руководством которого создавался классический облик Зеленограда.

К столетию Покровского, которое наступит в следующем году, мы предлагаем переименовать Центральную площадь в «Площадь архитектора Покровского», увековечив его память в том самом месте, которому он посвятил большую часть своей жизни. Если вы поддерживаете её цель — оставьте свою подпись на странице.