Сейчас эта площадь между Ленинградским шоссе и железнодорожной станцией Подсолнечная называется Советской.
«На одной из встреч с участниками СВО прозвучало такое предложение — в Год Защитника Отечества. Мне эта идея нравится», — сказал глава округа Михальков и добавил, что кроме переименования, площадь ждет большая реконструкция, проектирование которого уже началось.
Эту меру Михальков назвал в числе других «важных решений, которые сделают Солнечногорский округ ещё лучше». Будут ли переименовывать проходящую рядом с площадью Советскую улицу, пока неизвестно.
В сквере возле площади уже есть три памятника защитникам отечества — павшим во время Великой Отечественной войны, во время локальных войн (Афганистан и Северный Кавказ) и в СВО.
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Кстати, Центральная площадь Зеленограда, которая находится между ДК и префектурой, тоже нуждается в переименовании. Эта площадь (сейчас фактически безымянная) часть большого архитектурного комплекса — от дома «Флейты» до «клюшек» на другой стороне пруда — с нетиповой застройкой в стиле модернизма, которую задумал и реализовывал архитектор Игорь Покровский, под руководством которого создавался классический облик Зеленограда.
К столетию Покровского, которое наступит в следующем году, мы предлагаем переименовать Центральную площадь в «Площадь архитектора Покровского», увековечив его память в том самом месте, которому он посвятил большую часть своей жизни. Если вы поддерживаете её цель — оставьте свою подпись на странице.