На отмечать Масленицу в Зеленограде продолжат и в воскресенье, 2 марта:
- ТЦ «Столица» (корпус 1446) — с 13 до 15 часов: фольклорные песни, блины и горячие напитки, скоморохи, ходулисты, игры, музыка и сожжением Масленицы
- Дворец творчества (9-й микрорайон, площадь Колубма, 1) — в 11:00. Игры, забавы, мастер-классы, выступления творческих коллективов
- Никольский храм — в 11:30. Игры, ярмарка, мастер-классы
- Голубое, Георгиевский храм (Парковый бульвар, 1) — с 11:30
- Андреевка (площадка у дома 18) — в 12:00. Развлекательная программа и народные игры
- Менделеево, КДЦ Метролог — в 12:00. Пляски и хороводы, игры и конкурсы, ярмарка мастеров, фотозоны.
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