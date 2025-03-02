Теперь каждый год с начала весны до конца осени подопечные фонда помощи бездомным животным «Ника» могут гулять на свежем воздухе, играть, общаться с гостями приюта, а значит — быстрее социализироваться и находить новые семьи.
Средства собрали на благотворительной платформе «Совкомбанк про добро». На них купили стройматериалы, залили бетонную площадку, установили ограждения, специальные безопасные сетки и навесные конструкции. Здесь могут гулять до 50 животных одновременно.
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