В среднем по стране этот показатель составил почти 88 тысяч рублей (рост на 19%). Анализ данных единой статистической системы (ЕМИСС) по зарплате провели РИА Новости.

Считают среднемесячную начисленную зарплата работников организаций до вычета налогов и включая премии, так что на руки получается меньше. Кроме того, учитываются доходы всех сотрудников компаний, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

Недавно о московских зарплатах поспорили мэр Собянин и президент Путин. Мэр сообщил, что средняя зарплата в Москве 140-160 тысяч, а президент не поверил: «Да ладно? Больше!». «Не больше», ответил мэр.

У большинства работающих читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, зарплата меньше 140-160 тысяч (79%), а остальных (21%) — совпадает или больше.