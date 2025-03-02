По каждой предлагаемой инновации должен быть разработан пилотный проект, по итогам которого департамент будет принимать решение — внедрять инновацию или нет. Участникам эксперимента будут выплачивать гранты, до четырёх миллионов за успешное тестирование одного решения.

Это не первый подобный эксперимент — уже пять лет в московском здравоохранении применяют технологии в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Только за первое полугодие прошлого года в качестве грантов по этому направлению выплатили 150 млн рублей, посчитал отраслевой журнал Vademecum. Теперь это направление стало частью большого эксперимента.

Между тем, пока медицинские инновации бороздят просторы нашего города, департамент здравоохранения никак не может решить проблему постоянной нехватки врачей-специалистов. Например, в Зеленограде уже давным-давно практически невозможно записаться к офтальмологу или оториноларингологу.