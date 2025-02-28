К этому времени по Замоскворецкой линии будут курсировать только новые поезда «Москва-2024» и «Москва-2026», пообещал мэр Собянин. Для этого, в частности, нужно достроить новое электродепо на юге Москвы.

Современные поезда «Москва 2024» появились на Замоскворецкой линии метро в марте прошлого года. Но старых и шумных «номерных» вагонов ещё много. Раньше о сроках полной замены старых вагонов говорили так — «займет несколько лет». Теперь появилась определенность.