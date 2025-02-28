Раньше разница между тарифом «с мусоропроводом» и без него тогда была около трёх рублей с квадратного метра жилой площади (сейчас 4,49). И действительно пару лет получали платежки со сниженным тарифом. Но в январе прошлого года управляющая компания почему-то решили снова считать этот дом «с мусоропроводом». Жильцы начали переписку со всеми ответственными организациями — Мосжилинспекцией, «Жилищником», ЕИРЦ (расчетный центр), МФЦ. В жилищной инспекции тогда ответили, что недостаточно заварить люки мусоропровода, чтобы считать его отсутствующим — ведь сам ствол сохранился. Ведомства «футболили» обращения, а точку в истории поставила прокуратура, которая обязала «Жилищник» произвести перерасчет и впредь считать по тарифу «без мусоропровода». Что и было сделано.

Казалось бы, проблема решена, но в январе этого года жители снова получили платежку по тарифу «с мусоропроводом» — из расчета 45,99 руб. за квадратный метр (без мусоропровода — 41,50). Обратились в Мосжилинспекцию. В ответе уже не было казуистики про «ствол», а говорилось о «выявленном несоответствии». Инспекция, по её словам, разъяснила «Жилищнику», что надо сделать перерасчет. Которого жители пока не увидели.

Обе ошибки (если это ошибки) в расчетах произошли в январе. Закономерно ли это, и чьи это конкретно ошибки, пока непонятно. Зато можно посчитать, какой доход они принесли — достаточно узнать общую площадь квартир в конкретном доме и умножить её на тариф. В данном случае получается более 157 тысяч за месяц.