Здание самой большой зеленоградском поликлиники открывается после ремонта в понедельник, 3-го марта. Оно «изменилось до неузнаваемости», в нем полностью обновили навигацию, поэтому в горбольнице рассказали о важных моментах в маршрутизации:

Фильтр-бокс для пациентов с симптомами ОРВИ с отдельным входом находится справа от центрального входа в поликлинику.

Кабинет оформления листков нетрудоспособности и процедурные кабинеты теперь находятся на 1-м этаже. Тут же аптечный пункт, дежурные врачи, стойка информации и уютное кафе.

Терапевтическое отделение с медицинским постом теперь на 2-м этаже теперь, там же принимает врач-методист по клинико-экспертной работе.

Профильные специалисты ведут прием на 3 и 4-м этажах. Также на 4-м этаже находится отделение платных услуг.

Отделение медицинской профилактики с кабинетом вакцинации, кабинеты УЗИ, рентгена, флюорографии и маммографии находятся на 6-м этаже.

Часть исследований пока будут проходить в горбольнице: КТ и МРТ — Каштановая аллея, дом 2с2; эндоскопические исследования (гастроскопия, колоноскопия) — Каштановая аллея, дом 2с1

Перекрепляться пациентам не нужно. Все необходимые данные сохраняются и переносятся автоматически. Уточнить всю необходимую информацию, записаться на прием или распечатать талон можно на 1 этаже на стойке информации. При записи обращайте, пожалуйста, внимание на адрес поликлиники и номер кабинета.