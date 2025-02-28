Судили его сразу за все преступления: применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) — это таран полицейской машины, а также за повторное вождение машины пьяным (ч. 1 ст. 264.1) и нарушение ПДД пьяным и без прав (п. «а», «в» ч. 4 ст. 264).

Суд длился полгода, рассмотрение дела много раз откладывали, но вчера зеленоградский суд окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск потерпевших.

Прежде у Неймана тоже было много преступлений. В 2011 году он был дважды осужден за кражу, в феврале 2024 года совершил хулиганство, за которое был также осужден. Несмотря на это после тарана полицейском машины к нему отнеслись снисходительно. и отсутствие контроля за очевидно опасным для окружающих человеком и послужила причиной смерти невинного водителя.