Так считают некоторые жители, которые взяли на себя труд прийти на такую встречу в субботу в 10 утра и сообщить о своей проблеме. Пример такого взаимодействия показала жительница 3-го микрорайона на примере шума от вентиляции соседнего ресторана.
После встречи замглавы управы написал ей, что провели работы на вытяжке, удалось снизить уровень шума — он ещё есть, но стало тише. И привел фотографию.
Другие жители отмечают также явную заинтересованность местных чиновников в том, что говорят им люди, даже если быстро решить проблему у них не получается в силу ограниченности ресурсов или полномочий.
Еженедельные обходы районов главами управ начали проводить в январе. Маршрут объявляют за один-два дня. Можно подойти, задать вопрос, сообщить о проблеме — её запишут и постараются решить. Однако не все могут прийти, поэтому управам следует публиковать поднятые жителями вопросы и статус их решения.