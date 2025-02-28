Так считают некоторые жители, которые взяли на себя труд прийти на такую встречу в субботу в 10 утра и сообщить о своей проблеме. Пример такого взаимодействия показала жительница 3-го микрорайона на примере шума от вентиляции соседнего ресторана.

После встречи замглавы управы написал ей, что провели работы на вытяжке, удалось снизить уровень шума — он ещё есть, но стало тише. И привел фотографию.