Антонине Александровне 101 год, она родилась в ноябре 1923 года, в 1941 году ей было 17 лет. Воевала с марта 1942 года в отделении связи: «На фронте были большие потери, и всех девушек-комсомолок призвали в армию: нас со всех курсов института погрузили в эшелон и отправили под Москву», — рассказывала Антонина Александровна. Закончила войну она командиром взвода связи. Вернувшись домой, в Ивановскую область, окончила педагогический институт и работала учителем, завучем, затем директором школы до 66 лет. Потом перебралась в Сергиев Посад, а сейчас живет в Зеленограде.

Большинство зеленоградских ветеранов — труженики тыла. Одна из них — Лидия Петровна Шайкина, которая в этом году отметит 95-летие, она тоже живет в районе Старое Крюково.

Сейчас ветеранам вручают юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Также правительство выплатит по 80 тысяч рублей фронтовикам и по 55 тысяч труженикам тыла.