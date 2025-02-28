С восьми утра 3 марта (это понедельник) круглосуточный травмпункт для взрослых будет вести первичный прием в корпусе 2042, в здании поликлиники. Это связано с тем, что поликлиника открывается после ремонта.

До 8:00 понедельника травмпункт будет работать в стационаре больницы (Каштановая аллея, д. 2, стр.2).