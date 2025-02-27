- Школьное озеро (берег у корпуса 1013) — 28 февраля, с 15:30. Концерт, игры и конкурсы на свежем воздухе, чай с баранками, ростовые куклы, фотозона
- Михайловские пруды (рядом с ТЦ Грин) — 28 февраля с 16:00. Ростовые куклы, концерт, игровая программа.
- Культурный центр «Зеленоград, (Центральная площадь, дом 1) — 1 марта с 11:30. Концерт, игры и конкурсы, чай с баранками, ростовый куклы, фотозона, лотерея
- Голубое, Дом причта (Тверецкий проезд 16А) — 1 марта с 12:00. Блины, чай, угощения, ярмарка, конкурсы, игры, сладкая вата
- Ржавки, строение 6 — 1 марта в 12:00
- Дворец творчества (9-й микрорайон, площадь Колубма, 1) — 2 марта в 11:00. Игры, забавы, мастер-классы, выступления творческих коллективов
- Голубое, Георгиевский храм (Парковый бульвар, 1) — 2 марта с 11:30
- Андреевка (площадка у дома 18) — 2 марта в 12:00. Развлекательная программа и народные игры
- Менделеево, КДЦ Метролог — 2 марта в 12:00. Пляски и хороводы, игры и конкурсы, ярмарка мастеров, фотозоны.
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