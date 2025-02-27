Эту поликлинику хотели открыть на этой неделе, но отложили, чтобы завершить подготовку здания к запуску, навести порядок после ремонта, переехать и обустроиться в обновленных помещениях.

Правда, с открытием новой поликлиники, записи к офтальмологу и оториноларингологу так и не появилось