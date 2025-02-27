«Посвящается верности, чести, мужеству и героизму сотрудников управления внутренних дел Зеленоградского административного округа» написано на большом черном камне возле здания УВД на улице Панфилова. В самой полиции этот монумент называют памятным знаком.
На церемонии открытия замначальника московской полиции генерал-майор Уколов сказал, что открыть памятный знак в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы «очень символично». Затем памятник освятил местный священник и к нему возложили цветы. На какие средства устроен памятный знак, не сообщается.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Бассейн грудничкового и детского плавания и соляная пещера «Маленький пловец» объявляет акцию! Реклама
Благотворительная акция помощи котикам пройдёт на весеннем маркете «Встреча» 1 и 2 марта: помоги котикам — получи подарок Афиша
В народный мемориал превратился баннер с фотографиями участников СВО в зеленоградском дворе — местные жители принесли к нему много цветов и свечи Новости
Любимые мелодии мирового и отечественного кино в исполнении джазового оркестра Good Orchestra Реклама
Второй год «Жилищник» пытается заставить подрядчика из Тюмени отремонтировать ржавые перила уличной лестницы. А пока пришлось её демонтировать Новости
Празднование 23-го февраля привело к конфликту между соседями. Но причина в отсутствии инфраструктуры во дворе Новости
Курс «Русский по пятницам» начинается в Зеленограде в рамках подготовки к «Тотальному диктанту» Афиша
Масленичная неделя началась в Зеленограде — в меню кафе и ресторанов появились разнообразные блины Новости
Маркет комнатных растений «Тепличка» случится уже этой весной и пройдёт в «Зеленопарк» — в этот раз гораздо масштабнее Афиша
Студия «Smile Room» приглашает на косметическое отбеливание зубов — весь февраль подарки и скидки Реклама
После драки в автобусе 400T возбуждено уголовное дело о покушении на убийство — вмешался Следственный комитет Новости