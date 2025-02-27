На церемонии открытия замначальника московской полиции генерал-майор Уколов сказал, что открыть памятный знак в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы «очень символично». Затем памятник освятил местный священник и к нему возложили цветы. На какие средства устроен памятный знак, не сообщается.