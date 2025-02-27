«Мы хотим устроить жительницам хосписов праздник — окружить заботой, подарить цветы и накрыть праздничный стол. И вместе отпраздновать весну — время, когда все живое отходит от зимнего сна и расцветает. Чтобы создать атмосферу праздника для тяжелобольных людей, нам нужна ваша помощь», — говорят в хосписе.