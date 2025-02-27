«Мы хотим устроить жительницам хосписов праздник — окружить заботой, подарить цветы и накрыть праздничный стол. И вместе отпраздновать весну — время, когда все живое отходит от зимнего сна и расцветает. Чтобы создать атмосферу праздника для тяжелобольных людей, нам нужна ваша помощь», — говорят в хосписе.
Что можно привезти
- цветы в горшках
- свежие срезанные букеты
- еду для праздничного стола: сыр, колбасу, фрукты, мягкие сладости
- напитки
Адрес хосписа №6
корпус 1701 (Георгиевский проспект).
Вы можете приехать лично или вызвать курьера. Только заранее свяжитесь с координатором хосписа: Анна Котлярова 8-926-009-24-34.
Фонд помощи хосписам «Вера» приглашает к сотрудничеству кейтеринговые компании. За деталями напишите или позвоните менеджеру фонда: elizaveta.rukhadze@fondvera.ru; 8-916-632-18-26.
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