«Дошкольное отделение по-прежнему функционирует в штатном режиме. Решение о закрытии или перепрофилировании этого корпуса не принималось. Дети продолжат посещать детский сад», ответили в департаменте образования на запрос «Зеленоград.ру»

Такие слухи появлялись и раньше. Иногда они подтверждаются (был закрыты детсады в 3, 6, 11-м микрорайонах). Иногда слухи есть, но детсад остаётся работать, как было в мае в 10-м микрорайоне.

Всякий раз причина была якобы в том, что не набирается нужное количество групп. Но в объяснение «мало детей» родители не верят и пишут, что попасть в детсад рядом с домом не всегда возможно, особенно в районе Крюково. Групп может быть и мало, но они зачастую переполнены, а персонал сокращается — говорят, что в группе на 30 с лишним детей может быть один воспитатель.

«Потребность жителей в настоящее время удовлетворена, все желающие обеспечены местами в дошкольных группах», — утверждает департамент, но на уточняющие вопросы отвечать отказываются.

Сколько детей остаётся сейчас в электронной очереди, сколько мест потребуется к началу следующего учебного года, сократится или увеличится спрос на них, какова обеспеченность персоналом — эти данные в департаменте предоставить фактически отказались.

По данным департамента, сейчас в Зеленограде около 11 тысяч дошкольников. Комплектование дошкольных групп на 2025/2026 учебный год начнется 1 марта и будет идти до 31 августа.