Плакат с фотографиями участников СВО из 14-го микрорайона сделали их друзья и повесили на заборе футбольного поля во дворе корпусов 1448—1451 накануне 23 февраля. К нему приносили цветы и свечи.

«Очень жаль — я сегодня хотела подойти, поклониться ребятам, — говорит Марина. — Раньше, к сожалению, не могла. Каждого знала, от этого ещё больней. Надеюсь, что ваше начинание не пропадёт! Героев должны знать в лицо».

Местные жители недовольны оперативностью управы. «Лучше бы они торчащую из земли арматуру так оперативно убирали», пишет местная жительница, имея в виду историю, когда ребенок получил травму во дворе из-за забытой арматуры

«Сейчас есть вариант сделать всё красиво к 9 мая», — надеется Ирина. «А вообще должно быть место где-то в центре Зеленограда, куда можно было бы подойти и поклониться», считает Марина.

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