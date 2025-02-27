Сразу ответим на вопрос в заголовке — мы не знаем, но нет никаких оснований полагать, что именно участие французской компании Vinci на самом деле заставляло держать высокую стоимость проезда, тем более, что половина доли и раньше принадлежало российским компаниям.

Теперь контролирующим владельцем М-11 (точней ООО «Северо-западная концессионная компания», СЗКК) стала группа компаний «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга и группы «1520» (последняя, кстати, занималась недавней реконструкцией станции Крюково), сообщил «Интерфакс», а в выписке из ЕГРЮЛ со вчерашнего дня владельцем СЗКК значится кипрская компания Plexy.

М-11 — прибыльное предприятие. По данным на конец 2023 года СЗКК получила 4,6 млрд рублей чистой прибыли. А уход французов обусловлен политическими условиями и высокой стоимостью вывода средств из России, считает эксперт, опрошенный РБК.

Как бы там ни было, раньше именно участие иностранцев подавали как препятствие на пути приведения стоимости проезда к приличным значениям. «Мы вряд ли сможем „нагнуть“ концессионеров, потому что проект сделан с иностранным участием», говорил президент Путин в 2019 году и предлагал покупать абонементы.

Снижение цены связывали с изгнанием иностранцев из проекта платной дороги и политики, стремящиеся заработать на этой теме популярность. К примеру, зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов предлагал денонсировать концессионное соглашение «в целях обеспечения интересов государства и ее граждан». Будут ли теперь политики пытаться «нагнуть» концессионера М-11, когда у него остался только российский владелец, неизвестно.