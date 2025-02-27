«Около первого подъезда разместили строительные вагончики и контейнеры. Идет ремонт школы, но хозпостройки расставили не на территории объекта, а на придомовой территории. Это незаконно!» — жалуются жители.

«Размещение бытового городка вне границ объекта выполнено в связи с производственной необходимостью в соответствии со схемой размещения», — сообщила глава управы и зачем-то добавила, что свободный проход жителей обеспечен, будто дело только в проходе.

К самой стройплощадке у людей тоже хватает претензий: «Со стороны первого подъезда грузовые машины разбили всю дорогу и бордюры. Повреждают автомобили. Мойка колес грузового транспорта отсутствует, с самого начала „ремонта“. Почти год развозят грязь!» — пишут в других обращениях.

Проблемы с испорченной дорогой подтвердил «Жилищник» и сообщил, что подрядчик ремонта школы обещал всё починить, когда закончить работу, а пока тоже предлагает потерпеть, потому что до пока строительная техника продолжает ездить, чинить дорогу «не является целесообразным».

В самом департаменте капремонта сообщили, что устройство мойки колес на стройплощадке есть, и территория убрана так хорошо, как только возможно, а «выполнить более качественную уборку не представляется возможным», а ещё предложили ходить в обход, извинились за временные неудобства. В общем, тоже предложили терпеть.

Мэрия запланировала капитально отремонтировать большую часть московских школ, многие их которых расположены во дворах. И с такой организацией работы терпеть придётся ещё тысячам зеленоградцев.