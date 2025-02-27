Вросшие в землю старые бетонные плиты на краю леса признали частью охраняемого ландшафта 27.02.2025 ZELENOGRAD.RU

После жалобы на строительный мусор, в организации «Автодороги ЗелАО», которое теперь отвечает за содержание лесопарков, установили, что место с плитами относится к особо охраняемой природной территории (ООПТ), на которой нельзя «искажать исторически сложившейся охраняемый ландшафт» и проводить работ, которые могут привести к нарушению экосистемы.

«Часть строительного мусора уже вросла в почвенный покров и стала частью ландшафта. Удаление бетона с применением тяжелой строительной техники приведет к нарушению почвенного покрова и уничтожению зеленых насаждений, корневая система которых расположена в данных местах», — официально сообщили «Автодороги» и ограничились уборкой мелкого строительного мусора вокруг.

Как давно лежит в лесу этот строительный мусор, неизвестно. Не исключено, что он ещё помнит руки самого Николая Злобина, а может его свалили здесь относительно недавно. О проведении комплексной ландшафтной экспертизы «Автодороги» не сообщили. Зато теперь нельзя сказать, что зеленоградские ООПТ под угрозой, раз даже мусор убрать нельзя.

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