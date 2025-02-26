Погоня как в кино была сегодня вокруг домов 23-го микрорайона. Неизвестный водитель убегал от полицейской машины по газонам и пешеходным дорожкам. Как говорят местные жители, сейчас гонщик уехали в сторону Брёхово, погоня — за ним.

Чем закончится этот детектив, пока неизвестно. Если у вас есть информация, пожалуйста, напишите.