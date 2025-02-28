Закладки и кражи в подъездах — жители разуверились в том, что полиция им поможет 28.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Не первый год в корпусе 1620 появляются неизвестные, которых жители называют «стаями наркоманов» — они ищут закладки. Попытка решить проблему вместе с участковым полиции ни к чему не привела, а затем сел в тюрьму и сам участковый. Непрошенные гости крадут и вещи жильцов, на днях украли даже трость у стариков. Безнаказанность приведёт к ещё более тяжким преступлениям, уверены люди.

История началась около двух лет назад, когда в подъезде начали ночевать какие-то люди. «Наркоманы полюбили наши лестничные площадки и лифты», описывает ситуацию старший по 4-му подъезду Михаил. Раньше толпы непонятных людей ходили в соседний третий подъезд, где, по словам местных, живет много приезжих из Средней Азии. Потом освоили и четвертый подъезд. Жители сами поставили видеокамеру на одном из этажей. Записи не оставляют сомнений: по ночам шарят под дверями, ковриками и в других местах, забирают или кладут свертки. В 2023 году обращение по этому поводу вместе с видеозаписью жильцы отправили в полицию. Получили ответ, что обращение зарегистрировано. А дальше тишина — ответа так и не получили.

Кражи в подъезде были и раньше: в подъезде пропадали разные вещи — столики, кашпо, картины. А сейчас, в ночь с 23 на 24 февраля, некие молодые люди не постеснялись даже унести оставленную на этаже палку-клюшку — увели трость у пожилых людей. Заодно прихватили с лестницы журнальный столик.

А что же полиция? «Я пытался решить проблему при содействии участкового, — рассказал Михаил. — Почти год он то менял телефонные номера или просто не отвечал на звонки. А потом и сам оказался под следствием». Понятно, что после ушедшего в никуда обращения и бесполезного участкового жители уже не верят в то, что полиция разберется с наркоманами и кражами, заявлений не пишут. Отписки на официальных бланках им не нужны. Нового участкового с момента исчезновения старого, по их словам, они не видели ни разу. Тем не менее, хотят привлечь внимание к ситуации.

«То, что происходит сейчас — классический эффект „разбитых окон“. Сперва наркоманы ищут закладки, затем начинают красть, затем начнут устраивать грабежи, поджидать детей в подъезде, отнимать у них телефоны, потом до разбоев дойдет, и рано или поздно все закончится убийством», считает старший по подъезду.

Бывший участковый полиции работал целых девять лет и занимался не наркоманами, а совсем другими делами: помогал мошеннику присвоить квартиру умершей в том же подъезде одинокой женщины, а затем попался на взятке. В 2022 году по совокупности преступлений был осужден на пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

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