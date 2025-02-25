За разбой в продуктовом магазине задержан местный житель 25.02.2025 ZELENOGRAD.RU

В магазине 11 микрорайона он взял со стеллажей продукты, сложил их в рюкзак и вышел на улицу мимо кассы. Сотрудники магазина заметили это догнали его и забрали продукты. Тогда он достал нож и, «высказывая угрозы направил его в их сторону, после чего скрылся».

В тот же день полиция задержала подозреваемого в 10-м микрорайоне. Им оказался 38-летний неоднократно судимый житель Зеленограда.

Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК). Подозреваемый заключен под стражу — ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Почему он пытался украсть продукты, а не купить их, не сообщается.

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