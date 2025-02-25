На баннере во дворе корпуса 1448 двадцать фотографий — имена, позывные, даты рождения и смерти.

Не все зеленоградцы на фотографиях погибли. «Там мой отец и его друзья, о которых нет вестей, — написала в чате района Т. — Всей семьей молимся за тех, кто без вести пропал, чтобы они вернулись».