Спрос на готовые блины растёт и в магазинах. Например, в Ашане на прошлой неделе продажи в этой категории выросли на 15%. Что касается начинки, то среди клиентов «Ашана» самые популярные блины с творогом, с мясом или с курицей — на них приходится почти две трети продаж.

Расскажите, какие блины любите или готовите вы сами.