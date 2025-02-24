Люди разделились на два лагеря. Аргумент против — алкоголя не должно быть во дворе: «Участие в боевых действиях не дает разрешения бухать во дворе», «Дома надо с алкоголем отмечать, а то слишком что-то много праздников в этом парке у бухарей», «Можно вот так отметить дома, в кафе, а не на столе для тенниса»

Точку в жарком споре поставил один из участников встречи: «Мы взрослые люди — как мы отдыхаем, не вам судить, своих братьев мы помним и чтим, не надо нас приписывать к алкашам».

Однако вопрос, а где же отмечать и вообще собираться взрослым людям, остался без ответа: «То есть, эти семь мужчин должны заявиться к кому-то одному домой, чтобы отметить и поболтать на свои мужские темы? Вот его жена обрадуется», резонно спрашивала Ксения.

«Можно пойти за пожарку и культурно пожарить шашлыки, а не вот этот быстрый „забухон“ рядом со стадионом и детской площадкой», — предложила Марина. «А мы у администрации просили выделить место для мангальной зоны, чтоб люди не во дворах собирались, собирали подписи жителей. Нам отказали на основании того, что такая зона уже есть другом районе», — возразила Наталия.

Похоже, корень проблемы — отсутствие во дворе места со столом и лавками. Люди находят единственный стол (для тенниса), а другие потом недовольны: «Когда эти столы поставили, мы с детьми обрадовались, ракетки купили, и вышли поиграть ровно два раза, потому что столы либо заняты такими компаниями, либо липкие от летней водки с арбузами и зимней с соком — подходить противно», — говорит Наталья.

Мы порекомендовали участникам спора написать в префектуру, чтобы во дворе запланировали беседку со столом и лавками, но пока никто этого не сделал.