«Новая школа на 550 мест примет детей в следующем году», — сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте образования.
При этом застройщик до сих пор утверждает, что школу откроют в 2025-м году. В префектуре вторят ему и говорят, что строительство «идёт по графику». При этом сроки сдачи школы постепенно сдвигаются все ближе к сентябрю: сначала это был первый квартал, потом второй, затем третий.
При этом в управе ещё в прошлом году допускали, что открыть школу к сентябрю не получится, так как после стройки нужно провести «комплекс приемо-сдаточных мероприятий», а требования департамента образования к учебным заведениям очень высокие. То есть построить здание мало — надо ещё подготовить его к учёбе детей.
Полученный сегодня ответ департамента образования, похоже, ставит точку в этой разноголосой информации о новой школе — 1 сентября дети в неё не пойдут.
Кроме того, департамент образование сообщил, что вторая школа и детсад откроются в 22-м микрорайоне в 2028-м году.