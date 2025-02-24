При этом в управе ещё в прошлом году допускали, что открыть школу к сентябрю не получится, так как после стройки нужно провести «комплекс приемо-сдаточных мероприятий», а требования департамента образования к учебным заведениям очень высокие. То есть построить здание мало — надо ещё подготовить его к учёбе детей.

Полученный сегодня ответ департамента образования, похоже, ставит точку в этой разноголосой информации о новой школе — 1 сентября дети в неё не пойдут.

Кроме того, департамент образование сообщил, что вторая школа и детсад откроются в 22-м микрорайоне в 2028-м году.