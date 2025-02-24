Причина — подрядчик сделал работу «ненадлежащего качества», это подтверждено экспертизой и решением суда от марта прошлого года. С тех пор «Жилищник» пытается добиться от подрядчика замены лестницы.

Для этого он уже дважды отправлял заявления судебным приставам в Тюмень (по месту нахождения подрядчика), но результата пока нет. Сколько лет займёт это исполнительное производство, похоже, не знают и в самом «Жилищнике». Как бы там ни было, результат бурной деятельности и потраченных средств — отсутствие перил. Почему «Жилищник» не увидел плохого качества работы при приёмке, непонятно.

Вообще, ремонт уличных лестниц оказался, похоже, сложнейшей проблемой для зеленоградского ЖКХ. И не всегда проблема в исполнителе. Например, на лестнице в 10-м микрорайоне «Жилищник» дважды допускал странные решения в проекте: один раз подрядчик сделал нормально за свой счёт, второй раз сделал по проекту «Жилищника» — поставил неудобный пандус, который, вероятно, придётся демонтировать после приёмки работ.