Регистрация собак в Московской области стала обязательной ещё в сентябре 2023 года, а с 1 марта за нарушение этого закона наступает ответственность. Она наступает согласно статье 8.52 КоАП РФ — за несоблюдение общих требований к содержанию животных, штраф — от полутора до трёх тысяч.
Вряд ли со следующей недели полицейские начнут ходить со сканерами и проверять наличие чипа и внесение данных в реестр, но такая возможность у них появится.
- Солнечногорск, улица Обуховская, дом 45, 8-925-470-34-78, 8-495-994-13-50
- Химки, Нагорное шоссе, дом 9, 8-495-575-01-91
Они работают ежедневно с 9 до 21, обед с 13 до 14. Туда можно записаться через портал региональных госуслуг.
С собой берёте собаку, удостоверение личности, ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации против бешенства (если есть). Если собака чипирована, то просто считают данные с чипа и внесут информацию в реестр. Если нет, специалист на месте установит чип (это платная услуга), сфотографирует собаку и внесет данные в реестр.
Новую собаку нужно зарегистрировать в течение двух недель, а щенка — в течение двух недель после того, как ему исполнилось три месяца.
При смене хозяина, нужно внести новую информацию в реестр. В случае гибели животного его нужно снять с учета в течение двух недель после смерти .
Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (81% из 1200 респондентов) поддерживают обязательную регистрацию собак. Поддерживают, как владельцы собак, так и все остальные.