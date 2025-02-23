С собой берёте собаку, удостоверение личности, ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации против бешенства (если есть). Если собака чипирована, то просто считают данные с чипа и внесут информацию в реестр. Если нет, специалист на месте установит чип (это платная услуга), сфотографирует собаку и внесет данные в реестр.

Новую собаку нужно зарегистрировать в течение двух недель, а щенка — в течение двух недель после того, как ему исполнилось три месяца.

При смене хозяина, нужно внести новую информацию в реестр. В случае гибели животного его нужно снять с учета в течение двух недель после смерти .

Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (81% из 1200 респондентов) поддерживают обязательную регистрацию собак. Поддерживают, как владельцы собак, так и все остальные.