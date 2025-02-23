Пожар начался в воскресенье около 17 часов. Горит автосервис и дом возле въезда в Бакеево-2, сообщают очевидцы. Официальной информации о пострадавших и причине пока нет.
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